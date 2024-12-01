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        Antalya'da yangın çıkan evde hasar oluştu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 23:26 Güncelleme: 01.12.2024 - 23:46
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        Antalya'da yangın çıkan evde hasar oluştu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.

        Ahatlı Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahaleyi apartman sakinlerinin kendi imkanlarıyla yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Yangında söz konusu dairede yaşayan ve annesinin dışarıya çıkardığı çocuk, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

        Çocuğun polis memuru olan babasının mesai arkadaşları, kendisiyle yakından ilgilendi. Bir polisin ambulanstan indirdiği çocuğu kucağına alan komiser, "İyi misin?" diye sordu. Komiser, daha sonra evinde misafir edeceğini söylediği çocuğu ekip aracına götürdü.

        Dairede zarara neden olan yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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