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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Antalya'da konuştu:

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefet partilerinin yönetimde bulunduğu belediyelerin SGK borçlarına ilişkin, "Bunların kitabında SGK borcunu ödemek, daha doğrusu devlete olan bir yükümlülüğü yerine getirmek gibi bir şey yazmıyor herhalde." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:23
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Antalya'da konuştu:
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        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefet partilerinin yönetimde bulunduğu belediyelerin SGK borçlarına ilişkin, "Bunların kitabında SGK borcunu ödemek, daha doğrusu devlete olan bir yükümlülüğü yerine getirmek gibi bir şey yazmıyor herhalde." dedi.

        Yılmaz, partisinin Antalya İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Partili kadroların yerel seçimler bitmesine rağmen millete hizmet için gece gündüz çalıştığını söyledi.

        AK Parti'de kongre sürecinin en kısa zamanda tamamlanacağını ve 2028 ve 2029 seçimleri için heyecanla çalışmalara devam edeceklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Temel felsefesi, siyasal ideolojinin peşinde koşan, o ideolojinin gereklerini yerine getiren değil, milletin ihtiyaçlarını, milletin işlerini kendine iş edinen, onları hizmet adı altında bir başlıkta toplayan ve onların gereğini eksiksiz yerine getiren bir siyasi hareketiz ama muhalefet ne yapıyor? 2028 ve 2029 süreci içerisinde kimin hangi makama geleceğiyle ilgili bir tartışmanın, bir iç hesaplaşmanın, rekabetin mücadelesi içindeler. Onların işi o zaten, bizim işimiz de hizmet."

        Yılmaz, AK Partili belediye başkanlarının illerine, ilçelerine hizmet üretmek için canla başla çalıştıklarını, muhalefetin ise yüksek bütçelerle konserler düzenlediğini dile getirdi.

        Bu duruma Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerini örnek gösteren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2019'dan bu yana geçen 5 yıl 7 aylık süre içerisinde konserlere harcadığı para, 61 milyon 691 bin 501 dolar. Sanatçılar da tepki gösteriyor, 'Biz böyle bir para almadık' diye. Doğru sanatçılar almadı. Kendi siyasi organizasyonların finansmanındaki bazı firmalara, sahne kurumları altında verildi. Milletin parasını çarçur ederek sanatçıya değil, kültür faaliyeti değil, birbirlerine para kazandırmak için kullandılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin harcadığı para ise 382 milyon 709 bin dolar. Türk parası karşılığı 13 milyar lira, Ankara'nın harcadığı 2 milyar lira. Bu, milletin parası. Ben de belediye başkanlığı yaptım, bu paralarla neler yapılıp yapılamayacağını çok iyi biliriz."

        Yılmaz, muhalefet partili belediyelerin hizmet üretmedikleri gibi devlete olan yükümlülüklerini de yerine getirmediklerini belirtti.

        İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin yüksek miktarlarda SGK borçlarının bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, "Bunların kitabında SGK borcunu ödemek daha doğrusu devlete olan bir yükümlülüğü yerine getirmek gibi bir şey yazmıyor herhalde." diye konuştu.

        Toplantıya AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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