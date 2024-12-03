Gazipaşa Kaymakamı Korkutata, özel çocuklarla bir araya geldi

Kaymakam Korkutata, her zaman özel bireylerin yanında olduklarını belirterek, hayata geçirilen projelerle onların yaşamlarına dokunduklarını kaydetti.

Öğrencilerle balon uçuran Korkutata, otizm spektrum bozukluğu bulunan Doğanay Alagöz, zihinsel ve bedensel engelli Deniz Akkuş ve down sendromlu Furkan Akbaş ile müzik aletlerini çalıp, şarkı söyledi.

Korkutata, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

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