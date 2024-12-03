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        Antalya'da 5. Geleneksel Kültür Sanat ve Spor Şenliği düzenlendi

        Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sevginle Engel Yok" temalı "5. Geleneksel Kültür, Sanat ve Spor Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:37
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        Antalya'da 5. Geleneksel Kültür Sanat ve Spor Şenliği düzenlendi
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        Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sevginle Engel Yok" temalı "5. Geleneksel Kültür, Sanat ve Spor Şenliği" düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Vali Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğretmenler, özel bireyler ve aileleri katıldı.

        Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği programda, özel bireyler ve öğretmenler tarafından hazırlanan şarkılar seslendirildi, şiirler okundu.

        Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin topluma katkı sağlayan değerli bireyler olduğunu belirterek, bir toplumun kalitesini ortaya koyan temel unsurun özel gereksinimli bireylere gösterilen duyarlılıkla ölçüldüğünü söyledi.

        Şefkat ve merhametle kendini tanımlayan bir toplum olduklarını vurgulayan Şahin, "Bu nedenle özel bireylerimize daha fazla alaka göstermeli ve onların ihtiyaçlarına hassasiyetle yaklaşmalıyız." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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