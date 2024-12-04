Antalya'da dolu ve sağanak seralara zarar verdi

Dolu ve sağanak kısa sürdüğü için zararın boyutunun yüksek olmadığını dile getiren Kökce, "İki mahallemizdeki seralarda zarar var. Çiftçilerimiz zararlarını kendi imkanlarıyla gidermeye çalışıyor." dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, gazetecilere, sahada yaptıkları tespitlere göre dolu yağışından 30 civarında çiftçinin yaklaşık 50 dekar serasının zarar gördüğünü söyledi.

İlçenin Mavikent ve Beykonak mahallelerinde sağanağın yanı sıra yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, seraların örtülerine zarar verdi. Bazı seralar ise üzerinde biriken dolu nedeniyle yıkıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, seralarda hasara yol açtı.

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