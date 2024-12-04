Antalya'da hızlı büyüyen ve sıcağa toleranslı "kaya levreği" yetiştiriliyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da 16 tür balığı yetiştirip yaygınlaştıran Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, küresel ısınmadan etkilenmeyerek sıcağa toleranslı olan ve hızlı büyüyen kaya levreğiyle ilgili çalışmalar yürütüyor.

Enstitü Müdürü Serkan Erkan, AA muhabirine, ülkenin su ürünleri popülasyonuna katkıda bulunmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını ve birçok balık türünün üretimini, ihracatını desteklediklerini söyledi.

İç bölgedeki insanların balığa ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sazan balığı üretip, yavrularını iç sulara bıraktıklarını anlatan Erkan, "İç sulardaki balıklandırma çalışmaları kapsamında her yıl 8 ile 10 milyon sazan yavrusunu 620 su kaynağına bıraktık. Balıkların bir yıl sonra 1 kilograma ulaştığını gördük. İlk üretim yeri burasıydı, son 3 yıldır Türkiye'nin tamamında 8 büyük çiftlikte bu balık üretiliyor. Artık 8-10 milyon değil, 100 milyon gibi rakamlarla balıklandırma yapılıyor." diye konuştu.

Alabalık üretiminde de kurumun öncülük ettiğini dile getiren Erkan, "Alabalığı ürettik, işi özel sektöre devrettik. Gururla söylüyorum, alabalık üretiminde Avrupa birincisiyiz." dedi.

Erkan, sadece sazan değil, alternatif balık türlerinde de çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Çupra ve levrek türlerinin yaygınlaşması için de kurumun çalışma yaptığını aktaran Erkan, "Çupra ve levrekte kontrollü üretim yapılan ilk kuruluşlardan bir tanesi enstitümüz. Şu anda övünerek söylüyorum, çupra ve levrek üretiminde dünya birincisiyiz." ifadelerini kullandı.

Özel sektöre her yıl ortalama 16 milyon çupra ve levrek yavrusu verdiklerini söyleyen Erkan, artık bu işi özel sektörün yapmasını beklediklerini kaydetti.