Antalya'da kumar operasyonunda 42 kişi yakalandı
Antalya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen kumar operasyonunda 42 kişi yakalandı.
Antalya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen kumar operasyonunda 42 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvehane, kıraathane, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren bazı yerlerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalarda 996 kişi sorgulanırken 106 iş yeri denetlendi.
Çalışmalar kapsamında kumar oynadığı tespit edilen 34 kişi ile kumar oynanması için imkan sağlayan 8 kişi olmak üzere toplamda 42 kişi yakalandı.
Yakalananlar hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Uygulamalarda 12 bin 190 lira, 532 iskambil kağıdı, 116 okey taşı ve 4 yaz boza el konuldu.
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