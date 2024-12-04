Antalya'da kumar operasyonunda 42 kişi yakalandı

Uygulamalarda 12 bin 190 lira, 532 iskambil kağıdı, 116 okey taşı ve 4 yaz boza el konuldu.

Çalışmalar kapsamında kumar oynadığı tespit edilen 34 kişi ile kumar oynanması için imkan sağlayan 8 kişi olmak üzere toplamda 42 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvehane, kıraathane, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren bazı yerlerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.