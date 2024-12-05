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        Züccaciye sektöründe yerli firmalar ile yabancı alıcılar Antalya'da buluştu

        Züccaciye sektöründeki üreticiler ile yabancı alıcıları bir araya getiren 14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Zirvesi, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:05
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        Züccaciye sektöründe yerli firmalar ile yabancı alıcılar Antalya'da buluştu
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        Züccaciye sektöründeki üreticiler ile yabancı alıcıları bir araya getiren 14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Zirvesi, Antalya'da başladı.

        Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen zirvede, Almanya, İtalya, Polonya, Suudi Arabistan ve Katar'ın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden 150'den fazla katılımcı yer aldı.

        ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine, sektöre ekonomik katkı sağlayan önemli bir fuarın 14'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Her kıtadan alıcıyı Türkiye'ye getirdiklerini belirten Öksüz, kendi ülkesinde hatırı sayılır miktarda ithalat yapan ya da belli bir mağaza sayısına ulaşan firmaları tek tek bulup zirveye davet ettiklerini, yerli firmalarla birebir görüşmelerini sağladıklarını kaydetti.

        Fuar boyunca yerli firmaların uzun yıllar sürecek iş bağlantıları yapabileceklerini aktaran Öksüz, "1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bekliyoruz. Bunun yanı sıra on yıllarca sürecek işbirliklerinin temelini burada atıyoruz. Bu açıdan bizim için önemli bir etkinlik." dedi.

        Etkinliğin tanıtıma da önemli katkı sunduğunu ifade eden Öksüz, sektörün dünyadaki pazar payının 300 milyar dolar civarında olduğunu ve bu pazardan en fazla payı Çin'in aldığını dile getirdi.

        Türkiye'nin züccaciye sektöründe iddialı ülkeler arasında yer aldığını, bu tür etkinliklerle dünya pazarındaki paylarını daha da artırmak istediklerini anlatan Öksüz, sektörde önemli markaların ön plana çıkmaya başladığını, cam, porselen, çelik başta olmak üzere hemen hemen her alanda kaliteli ürünlerle dünya piyasasında yer aldıklarına dikkati çekti.

        Öksüz, İstanbul'da düzenledikleri ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın da artık dünya çapında bir marka haline geldiğini sözlerine ekledi.

        Zirve, 7 Aralık Cumartesi gününe kadar devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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