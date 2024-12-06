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        Turizmciler, Antalya'nın "D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü değerlendirdi

        AYŞE YILDIZ - Her yıl milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya'nın, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanarak bu ünvanı alan ilk şehir olması, sektör temsilcileri tarafından önemli ve anlamlı bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:39
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        Turizmciler, Antalya'nın "D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü değerlendirdi
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        AYŞE YILDIZ - Her yıl milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya'nın, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanarak bu ünvanı alan ilk şehir olması, sektör temsilcileri tarafından önemli ve anlamlı bulundu.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nün Antalya'ya verildiğini, kentin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olmaya devam edeceğini duyurması sektörde sevinçle karşılandı.

        Bu ödül kapsamında Antalya'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce spor, gastronomi, müzik, tiyatro etkinlikleri, vatandaşların ve turistlerin ortak katkıda bulunabileceği kültürel ve sanatsal faaliyetler, kültürel mirasın ve doğanın korunmasına yönelik ve coğrafi işaretli yerel ürünlere ilişkin farkındalığın arttırılması için faaliyetler düzenlenecek.

        - "Antalya dünyada en çok ziyaret edilen ilk beş şehir arasında"

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, Antalya'nın turizmin hemen her alanında önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

        Kentin, her yıl artan turist sayısıyla dünyada öne çıkan şehirler arasında yer aldığına dikkati çeken Kavaloğlu, şöyle konuştu:

        "Gelişmekte olan 8 ülkenin kurduğu uluslararası kuruluşun, hükümetler arası görüşme yaparak, Antalya'yı bu ödülle taçlandırması hem turizm açısından hem bizim için çok değerli ve anlamlı. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey açıkladı, bu ödülü aldığımızı. Biz de çok memnun olduk. Çünkü bu 8 ülke arasında Bangladeş, Endonezya, İran, Mısır gibi ülkeler de var. Bu ülkelerin içinde Mısır ve Türkiye turizm ülkesi. Antalya dünyada en çok ziyaret edilen ilk beş şehir arasında. Bu bizim için çok değerli, çok anlamlı."

        Kavaloğlu, Antalya'nın yıl sonuna kadar 17 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapacağını, 2025 sezonu için de umutlarının devam ettiğini dile getirdi.

        Bu ödülün devamlılığının sağlanması için de çalışmalar yapmak gerektiğini belirten Kavaloğlu, "Bunun en başında turizmin çeşitlendirilmesi, 12 aya yayılması var. Turizmin 12 aya yayılmasıyla birlikte ciddi anlamda istihdam gücümüzün de artacağı, sürdürülebilirliğin tam anlamıyla yerine getirilebileceği bir sistem yaratmış olacağız." dedi.

        Antalya'nın dünyada turizmde en iyi örneklerden biri olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, her yıl 25 milyona hizmet veren kentin marka şehir olduğunun altını çizdi.

        - "Ödülün kalıcı olması için daha çok çalışmalıyız"

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu ise söz konusu ödülün Antalya ve Türk turizmi adına büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

        Ödülün Türkiye'nin her şey dahil sistemini en iyi uygulayan ülke olduğunu ve kültürel zenginlikleri ile sürdürülebilir turizm vizyonunu uluslararası düzeyde bir kez daha kanıtlandığını anlatan Saatçioğlu, "Ödülün kalıcı olması için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu başarıyı korumak ve geliştirmek için sürdürülebilir yönetim uygulamalarını en alt kademeye kadar inanarak yaymamız gerekiyor." diye konuştu.

        Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege de Antalya'nın dünya turizminde yükselen destinasyon olduğuna işaret ederek, bilinirliği gün geçtikçe artan kentin cazibe alanlarını uluslararası ödül ve sertifikalarla güçlendirdiğini dile getirdi.

        Kentin sahip olduğu tarihi ve doğal hazinelerini modern hizmet anlayışıyla sunduğunu aktaran Ege, artık sadece resort turizminde değil birçok turizm çeşidinde iddialı hale geldiklerini söyledi.

        - "Antalya tarihi, doğası ve tesis altyapısıyla eşsiz bir kent"

        Kundu tesisler bölgesindeki IC Hotels Green Palacenin Genel Müdürü İsmail Çağlar ise Antalya'daki tesis altyapısının Akdeniz çanağında hiçbir ülkede olmadığını belirtti.

        Havalimanının büyütülmesinin, kentin tarihi derinliklerinin olmasının önemli olduğuna değinen Çağlar, "Tarihi, doğa yapısı, tesis bakımından rekabetsiz bir kent. Türk turizmi tüm krizlerinden büyüyerek çıktı. Bunlar da ödülün gelmesinde etkili oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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