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        Demre'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:14
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        Demre'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Antalya’nın Demre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaş-Demre D-400 kara yolu Davazlar Mahallesi mevkisinde, İ.T. idaresindeki 15 AD 675 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan trafik levhasına çarparak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki iki kişi ambulansla Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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