Antalya'da ilk denemelerine 90 yıl önce başlanan kahve bitkisi yetiştiriliyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'daki Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), ilk denemeleri 90 yıl önce yapılan ve yaklaşık 4 yıl önce yeniden başlatılan kahve bitkisini yetiştirme çalışmalarında olumlu sonuçlar aldı.

Kahve ve hurma fidanı yetiştirmek amacıyla 1934'te kurulan "Sıcak İklim Nebatları İstasyonu"ndaki çalışmalar, ilk kahve bitki yetiştiriciliği denemelerinde o dönemdeki ekolojik şartlar ve teknoloji eksikliği nedeniyle başarılı olamayınca muz üretimine yöneldi.

Yıllar içerisinde başka enstitülerin birleşmesiyle 2004'ten bu yana BATEM olarak çalışmalarını sürdüren enstitü, narenciye, muz, avokado başta olmak üzere çok farklı sebze ve meyvelerin yetiştirilmesine öncülük ediyor.

Enstitü Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, AA muhabirine, yarım kalan projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ana vatanı Etiyopya olan ve Kolombiya, Brezilya, Guatemala, Vietnam gibi ülkelerde yetiştirilen kahve bitkisi, BATEM'in çalışmalarıyla Antalya topraklarına da uyum sağladı.

Antalya'nın narenciye ile anılan bir kent olduğunu ancak son yıllarda tropik ve subtropik meyvelerin de yetiştiriciliğiyle de adını duyurduğunu belirten Ünlü, AR-GE çalışmaları yaparak yeni ürünleri kente kazandırdıklarını belirtti.

Kahve üretiminin kent için uygun olduğunu ifade eden Ünlü, "Kahve bitkisi yetiştiriciliği geçmiş yıllarda denenmiş ama o yıllardaki iklim şartları ve sera teknolojileri uygun olmadığı için istenilen sonuç alınamamış. Yıllar sonra Antalya Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü ve enstitümüz protokol imzalayarak, Türkiye'de yeniden kahve serüvenine başladık. Türkiye'de kahve tüketimi arttı. Ülke olarak ciddi anlamda yurt dışından kahve çekirdeği alıyoruz." dedi.