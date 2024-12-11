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        Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Alanya'da yapıldı

        Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 22:14 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:28
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        Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Alanya'da yapıldı
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        Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

        Atatürk Spor Salonu'nda yapılan maçların ilk seansında Gaziantep Polisgücü, Adana Hokey'i 12-1, Metpack Alanya Yıldızları, YFO Haydarpaşa'yı 7-3, Gaziantep Doruk, Zonguldak Gençlik Merkezi'ni 5-1, Muğla Köyceğiz Balı da Dokuz Eylül Üniversitesi'ni 7-4 mağlup etti.

        Günün ikinci seansında ise Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları'nı 5-4, Metpack Alanya Yıldızları, Adana Hokey'i 5-1, Gaziantep Doruk, YFO Haydarpaşa'yı 3-1 ve Dokuz Eylül Üniversitesi de Zonguldak Gençlik Merkezi'ni 5-4 mağlup etti.

        Bu sonuçların ardından grupta ilk dört sırayı alan Gaziantep Doruk, Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları ve Metpack Alanya Yıldızları play-off oynamaya hak kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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