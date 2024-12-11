Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Alanya'da yapıldı
Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.
Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.
Atatürk Spor Salonu'nda yapılan maçların ilk seansında Gaziantep Polisgücü, Adana Hokey'i 12-1, Metpack Alanya Yıldızları, YFO Haydarpaşa'yı 7-3, Gaziantep Doruk, Zonguldak Gençlik Merkezi'ni 5-1, Muğla Köyceğiz Balı da Dokuz Eylül Üniversitesi'ni 7-4 mağlup etti.
Günün ikinci seansında ise Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları'nı 5-4, Metpack Alanya Yıldızları, Adana Hokey'i 5-1, Gaziantep Doruk, YFO Haydarpaşa'yı 3-1 ve Dokuz Eylül Üniversitesi de Zonguldak Gençlik Merkezi'ni 5-4 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından grupta ilk dört sırayı alan Gaziantep Doruk, Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları ve Metpack Alanya Yıldızları play-off oynamaya hak kazandı.
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