Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Alanya'da yapıldı

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan maçların ilk seansında Gaziantep Polisgücü, Adana Hokey'i 12-1, Metpack Alanya Yıldızları, YFO Haydarpaşa'yı 7-3, Gaziantep Doruk, Zonguldak Gençlik Merkezi'ni 5-1, Muğla Köyceğiz Balı da Dokuz Eylül Üniversitesi'ni 7-4 mağlup etti.