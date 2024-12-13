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        Antalya'da bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:50
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        Antalya'da bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, 699 Sokak'taki ahşap atölyesinde çalışan Abdil Koçdemir (37) gece iş yerine geldi. Koçdemir'i sabah atölyede hareketsiz gören kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Koçdemir'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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