Antalya'da bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, 699 Sokak'taki ahşap atölyesinde çalışan Abdil Koçdemir (37) gece iş yerine geldi. Koçdemir'i sabah atölyede hareketsiz gören kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.