Antalya Havalimanı kasımda 1 milyon 721 bin 990 yolcuya hizmet verdi

Antalya Havalimanı'nda kasım ayında 1 milyon 721 bin 990 yolcuya hizmet verildiği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2024 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Antalya Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 520 bin 718, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 201 bin 272 oldu. Böylece kasımda toplam 1 milyon 721 bin 990 yolcuya hizmet verildi.