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        Antalya Havalimanı kasımda 1 milyon 721 bin 990 yolcuya hizmet verdi

        Antalya Havalimanı'nda kasım ayında 1 milyon 721 bin 990 yolcuya hizmet verildiği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 18:13 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:13
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        Antalya Havalimanı kasımda 1 milyon 721 bin 990 yolcuya hizmet verdi
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        Antalya Havalimanı'nda kasım ayında 1 milyon 721 bin 990 yolcuya hizmet verildiği açıklandı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2024 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Antalya Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 520 bin 718, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 201 bin 272 oldu. Böylece kasımda toplam 1 milyon 721 bin 990 yolcuya hizmet verildi.

        Kasım ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 497, dış hatlarda 8 bin 366 olmak üzere toplamda 11 bin 863'e ulaştı.

        Kargo, posta, bagaj gibi yük trafiği ise kasımda toplam 43 bin 160 ton oldu.

        Antalya Havalimanı'ndaki 11 aylık dönemde yolcu trafiği 38 milyon 196 bin 860, uçak trafiği 226 bin 185, yük trafiği ise 476 bin 730 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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