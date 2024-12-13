Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya’nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Kadriye Mahallesinde Serik Belediyesinden emekli Tevfik Ateş’e ait 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan ve dumanları fark eden 2 kardeş kendi imkanları ile dışarı çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Mutfak bölümünde başladığı belirtilen yangında ev tamamen yanarken içeride bulunan eşyalarda maddi hasar meydana geldi.
Fenalık geçiren iki kardeşi komşuları sakinleştirdi.
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