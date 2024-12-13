Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kadriye Mahallesinde Serik Belediyesinden emekli Tevfik Ateş’e ait 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan ve dumanları fark eden 2 kardeş kendi imkanları ile dışarı çıktı.

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