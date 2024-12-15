Antalya'nın "solist muhtarı" sesiyle çevresine moral kaynağı oluyor

Antalya'da 14 bin nüfuslu mahallenin muhtarlığını üstlenen Aynur Baycın, akşamları da Türk sanat müziği korosunun solistliğini yapıyor.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi muhtarı Baycın, 6 yıldır muhtarlık görevini başarıyla sürdürüyor.

Görevini özveriyle yapan ve mahallelinin "solist muhtar" diye seslendiği Baycın, haftanın belirli günlerinde de Neveser Türk Müziği Korosu'nda solistlik yapıyor.