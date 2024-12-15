Antalya'da "Paris 2" batığına 110 Türk bayrağı asıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde Birinci Dünya Savaşı'nda topçu atışıyla batırılan "Paris 2" gemisine düzenlenen dalış etkinliğinde 110 Türk bayrağı asıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde Birinci Dünya Savaşı'nda topçu atışıyla batırılan "Paris 2" gemisine düzenlenen dalış etkinliğinde 110 Türk bayrağı asıldı.
Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın "Paris 2" ve "Alexandra" savaş gemilerini batıran birliğin komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına gerçekleştirilen etkinlikte Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve su altı topluluğu üyesi öğrenciler, batığa dalış gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Gökoğlu ve öğrenciler, dalışta batığa 110 Türk bayrağı astı.
"Paris 2" batırılırken 145 top atışının yapıldığını belirten Gökoğlu, geminin 110 isabet aldığını kaydetti.
Gökoğlu, isabetle hedefini vuran 110 top atışı dolayısıyla batığa 110 Türk bayrağı astıklarını ifade etti.
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