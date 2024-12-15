Antalya'da "Paris 2" batığına 110 Türk bayrağı asıldı

Gökoğlu, isabetle hedefini vuran 110 top atışı dolayısıyla batığa 110 Türk bayrağı astıklarını ifade etti.

Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın "Paris 2" ve "Alexandra" savaş gemilerini batıran birliğin komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına gerçekleştirilen etkinlikte Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve su altı topluluğu üyesi öğrenciler, batığa dalış gerçekleştirdi.

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