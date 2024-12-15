Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Volkan Ahmet Narinç
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 84 Abdurrahim Dursun), Veysel Sarı, Thalisson, Mert Yılmaz, Petrusenko, Soner Dikmen (Dk. 84 Erdal Rakip) , Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 76 Safuri), Larsson (Dk. 84 Townsend), Gaich (Dk. 64 Samudio)
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Ramazan Civelek), Karimi, Bourabia (Dk. 87 Talha Sarıarslan), Baran Ali Gezek (Dk. 64 Nazon), Boa Morte, Bahoken (Dk. 71 Ackah)
Goller: Dk. 45 Van de Streek, Dk. 74 Soner Dikmen (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Baran Ali Gezek, Dk. 59 Bourabia, Dk. 77 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor), Dk. 37 Erdoğan Yeşilyurt (Onvo Antalyaspor)
ANTALYA
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