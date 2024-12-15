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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 18:01 Güncelleme: 15.12.2024 - 18:01
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Volkan Ahmet Narinç

        Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 84 Abdurrahim Dursun), Veysel Sarı, Thalisson, Mert Yılmaz, Petrusenko, Soner Dikmen (Dk. 84 Erdal Rakip) , Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 76 Safuri), Larsson (Dk. 84 Townsend), Gaich (Dk. 64 Samudio)

        Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Ramazan Civelek), Karimi, Bourabia (Dk. 87 Talha Sarıarslan), Baran Ali Gezek (Dk. 64 Nazon), Boa Morte, Bahoken (Dk. 71 Ackah)

        Goller: Dk. 45 Van de Streek, Dk. 74 Soner Dikmen (Onvo Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 34 Baran Ali Gezek, Dk. 59 Bourabia, Dk. 77 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor), Dk. 37 Erdoğan Yeşilyurt (Onvo Antalyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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