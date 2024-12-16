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        Antalya'nın Kemer ilçesi bu yıl 4 milyona yakın turist ağırladı

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya'nın gözde turizm merkezlerden Kemer ilçesinin, bu yıl 4 milyona yakın misafir ağırladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 16:15 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:15
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        Antalya'nın Kemer ilçesi bu yıl 4 milyona yakın turist ağırladı
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        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya'nın gözde turizm merkezlerden Kemer ilçesinin, bu yıl 4 milyona yakın misafir ağırladığını söyledi.

        Kemer Turizm Platformu, Kaymakam Solmaz'ın başkanlığında ilçedeki bir otelde toplandı.

        Solmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede turizm hareketliliğinin nisanda başladığını ve kasım sonuna kadar sürdüğünü ifade etti.

        Sorunsuz bir sezon geçirdiklerini dile getiren Solmaz, sektör paydaşlarına yoğun çalışmaları için teşekkür etti.

        İlçenin sahilleri, doğası ve kültürel değerleriyle dünyanın her yerinden turist çektiğini belirten Solmaz, "Kemer, dünyaya hitap eden bir ilçe. Bu yıl 4 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladık. Güzel bir sezon oldu." dedi.

        İlçede sportif faaliyetlere de yoğunluk verildiğini anlatan Solmaz, bu yıl 21 etkinlik düzenlendiğini, gelecek yıl da bu organizasyonların devam edeceğini bildirdi.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da turistlerin ilçeden memnun ayrılması için ellerinden gelen çalışmayı yürüttüklerini kaydetti.

        Turizmcilerle işbirliği içinde çalıştıklarının altını çizen Topaloğlu, Kemer'in Antalya turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

        Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir de dünya genelinden sporcu çeken önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak, ilçenin tanıtımına katkı sağladıklarını belirtti.

        Toplantıda, 2025 yılı organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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