Deri ayakkabı ve saraciye sektörü 2025'ten umutlu

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Güven Karaca, gelecek yıl ayakkabı ve saraciye ihracatında artış beklediklerini belirtti.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince organize edilen "13. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı", yerli firma temsilcileri ile yabancı alıcılarını Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde buluşturdu.

Fuara katılan ve aynı zamanda İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin başkanlığı görevini de yürüten Karaca, AA muhabirine, ayakkabı ihracatının deri sektöründe önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Türkiye'de ayakkabı sektörünün yılda 500 milyon çiftin üzerinde üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Karaca, sektörün yılın 11 ayında 815 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini ifade ederek, "Ayakkabı sektöründe ihracatta bu yılı 900 milyon dolar seviyelerinde kapatacağız ve önümüzdeki sene 1 milyar dolar seviyelerine çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Ayakkabı sektörünün dünyada 200 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olduğunu anlatan Karaca, Türkiye'nin dünya pazarından daha fazla pay alabileceğini ifade etti. Ayakkabıda en fazla ihracatın yaklaşık 90 milyon dolarla Irak'a yapıldığını belirten Karaca, Irak'ı yaklaşık 65 milyon dolarla Almanya ve 37 milyon 360 bin dolarla İtalya'nın takip ettiğini söyledi.

Karaca, Romanya, Birleşik Krallık, Polonya, İspanya, Fransa, ABD ve Kazakistan'ın ilk 10'da yer aldığını kaydetti. - Saraciyede ünlü markalar Türkiye'ye yöneliyor Deri sektörünün güçlü olduğu alanlardan birinin de saraciye (deri çanta, cüzdan, kemer ve benzeri ürünler) olduğuna dikkati çeken Karaca, yılın 11 ayında saraciyede 221 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını bildirdi.

Gelecek yıl için bu sektörde daha umutlu olduklarını vurgulayan Karaca, "Saraciye, üretimde güçlü olduğumuz alanlardan biri. Dünya markalarına üretim yapan bir sektör. 2025 yılı için de yoğun sipariş alındığını biliyoruz." diye konuştu. Çin'den ürün alan bazı global markaların Türkiye'ye yöneldiğini dile getiren Karaca, "5-6 ünlü marka, Türkiye'deki saraciye sektöründeki dev üreticilerimizle irtibat sağladı ve sipariş verdi. Bu açıdan 2025'in daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Saraciyede en fazla ihracatı 25 milyon dolarla İtalya'ya gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaca, İtalya'yı ise 23 milyon 428 bin dolarla Almanya'nın, 18 milyon dolarla Fransa'nın takip ettiğini bildirdi. Karaca, ilk 10'da sırasıyla Hollanda, Birleşik Krallık, ABD, İsviçre, Irak, Yunanistan ve Danimarka'nın bulunduğunu belirtti.

- Pazarlama stratejileri değişiyor Güven Karaca, ayakkabı ve saraciyede 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, Türkiye'nin özellikle kaliteli ürün ile ön plana çıktığını dile getirerek, mevcut pazarlardaki ihracatı artırmak ve farklı pazarlara da girmek için daima kendilerini geliştirdiklerini kaydetti. Hedef pazarlara yönelik farklı stratejiler uyguladıklarını belirten Karaca, şunları söyledi:

"İhracatı artırmak amacıyla farklı stratejiler geliştirdik. Mesela, Almanya'yı hedef aldığımızda Almanya'daki bütün ayakkabı, saraciye, deri konfeksiyon alıcılarını tespit ediyoruz, onlara 'Hangi tarihte olursa olsun, Türkiye'ye gelin, hangi ürünü istediğinizi bize bildirin, biz sizi ihracatçılarımızla birleştirelim.' diyoruz. Bunu yaparken de Ticaret Bakanlığının da destekleriyle uçak, konaklama, organizasyon maliyetlerini biz karşılıyoruz, onlara hiçbir şey ödetmeden üreticilerimizle buluşturuyoruz. Yani hedefimizi belirliyoruz, o hedefteki müşteriyi Türkiye'ye getiriyoruz, ihracatçılarımızla birleştirip, sonuç odaklı bir çalışma yapıyoruz. 2025'te de buna devam edeceğiz."