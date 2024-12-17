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        Antalyaspor Kulübü'nden olağanüstü genel kurul kararı

        Antalyaspor Kulübü yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 17:55 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:55
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        Antalyaspor Kulübü'nden olağanüstü genel kurul kararı
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        Antalyaspor Kulübü yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul için 7 Ocak 2025 Salı günü saat 16.00’nın belirlendiği bildirildi.

        İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda olağanüstü genel kurulun bir hafta sonraya erteleneceği ve seçimlerin 14 Ocak 2025 Salı günü aynı yer, aynı saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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