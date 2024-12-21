Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Daltonlar" suç örgütüne operasyon

        Antalya'da "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A'nın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Daltonlar" suç örgütüne operasyon
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A'nın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının ardından "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        Kurşunlama olayının şüphelilerinin A.P. (19), A.A. (18) ve B.B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yaşadığı Döşemealtı ilçesindeki bir villaya düzenlenen operasyonda A.P. ve A.A. gözaltına alındı, şüpheli B.B. ise evde bulunamadı. Villada yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 139 fişek, 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında, iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli A.P'yi, örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda olay yerine götüren ve eylemde birlikte hareket ettiği öne sürülen korsan taksi sürücüsü K.B.K. (23) ve aynı araçta eyleme giden M.U. (18) gözaltına alındı.

        K.B.K'nin emniyette verdiği ifadede A.P'yi olay yerine götürdüğünü kabul ettiği ve Muratpaşa ilçesindeki bir otomobil galerisini de kendisinin kurşunladığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli K.B.K'nin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

        - CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

        Soruşturmanın genişletilmesinin ardından Döşemealtı ilçesindeki villanın şüphelilere kiralanmasını sağlayan ve örgüt üyeleriyle irtibatı tespit edilen emlakçı S.D. (41) de gözaltına alındı.

        İki iş yerinin kurşunlanması olaylarında ele geçirilen tabanca ve şarjörleri iki erkeğin şüphelilere teslim ettiğinin belirlenmesi üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, saha ve istihbarat çalışmaları yürütüldü.

        Çalışmalar sonucu şüphelilere araç ve silah temin ettiği iddiasıyla CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A. (35) ve Y.Y. (28) operasyonla gözaltına alındı. A.A.'nın evinde yapılan aramada 100 tabanca fişeği, Y.Y.'nin evinde ise 21 tabanca fişeği bulundu.

        Antalya'daki eylemleri koordine ettiği tespit edilen O.Ş.'nin (34) ise arandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı

        Benzer Haberler

        Sesi taklit edilip, sahte bir kremi övüyormuş gibi videosu paylaşılan Prof....
        Sesi taklit edilip, sahte bir kremi övüyormuş gibi videosu paylaşılan Prof....
        Antalya'da parkta bir kişi ölü bulundu
        Antalya'da parkta bir kişi ölü bulundu
        Ürüne dönüştürülen jeotermal biyominerali bitki beslemeye katkı sunacak
        Ürüne dönüştürülen jeotermal biyominerali bitki beslemeye katkı sunacak
        Kervanların durağı 800 yıllık "Tol Han" doğaseverlerin yeni rotası oldu
        Kervanların durağı 800 yıllık "Tol Han" doğaseverlerin yeni rotası oldu
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne silahlı saldırı
        Antalya'da 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Lokali'ne silahlı saldırı