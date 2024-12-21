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        GÜNCELLEME - Antalya'da "Daltonlar" suç örgütüne operasyon

        Antalya'da "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A'nın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:53
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        GÜNCELLEME - Antalya'da "Daltonlar" suç örgütüne operasyon
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        Antalya'da "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A'nın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının ardından "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        Kurşunlama olayının şüphelilerinin A.P. (19), A.A. (18) ve B.B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yaşadığı Döşemealtı ilçesindeki bir villaya düzenlenen operasyonda A.P. ve A.A. gözaltına alındı, şüpheli B.B. ise evde bulunamadı. Villada yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 139 fişek, 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında, iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli A.P'yi, örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda olay yerine götüren ve eylemde birlikte hareket ettiği öne sürülen korsan taksi sürücüsü K.B.K. (23) ve aynı araçta eyleme giden M.U. (18) gözaltına alındı.

        K.B.K'nin emniyette verdiği ifadede A.P'yi olay yerine götürdüğünü kabul ettiği ve Muratpaşa ilçesindeki bir otomobil galerisini de kendisinin kurşunladığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli K.B.K'nin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

        - CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

        Soruşturmanın genişletilmesinin ardından Döşemealtı ilçesindeki villanın şüphelilere kiralanmasını sağlayan ve örgüt üyeleriyle irtibatı tespit edilen emlakçı S.D. (41) de gözaltına alındı.

        İki iş yerinin kurşunlanması olaylarında ele geçirilen tabanca ve şarjörleri iki erkeğin şüphelilere teslim ettiğinin belirlenmesi üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, saha ve istihbarat çalışmaları yürütüldü.

        Çalışmalar sonucu şüphelilere araç ve silah temin ettiği iddiasıyla CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı A.A. (35) ve Y.Y. (28) operasyonla gözaltına alındı. A.A.'nın evinde yapılan aramada 100 tabanca fişeği, Y.Y.'nin evinde ise 21 tabanca fişeği bulundu.

        Antalya'daki eylemleri koordine ettiği tespit edilen O.Ş.'nin (34) ise arandığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında CHP İl Başkan Yardımcısı A.A'nın da bulunduğu 7 zanlı tutuklandı.

        CHP İl Başkan Yardımcısı A.A'nın "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

        - CHP İl Başkanı Kamacı'dan açıklama

        CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, sosyal medya hesabından, İl Başkan Yardımcısı A.A'nın hakkında devam eden bir soruşturma nedeniyle tutuklandığını belirtti.

        Kamacı, "A.A, partimizin yüksek disiplin kuruluna kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak sevk edildi. Söz konusu soruşturma ve dava sürecinin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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