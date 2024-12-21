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        Antalya Valisi Hulusi Şahin'den Manavgat'taki şiddetli yağışa ilişkin açıklama:

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat ilçesinde şiddetli yağışla meydana gelen taşkınla ilgili hasar tespit çalışmalarına yarın başlanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 23:29 Güncelleme: 21.12.2024 - 23:29
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin'den Manavgat'taki şiddetli yağışa ilişkin açıklama:
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat ilçesinde şiddetli yağışla meydana gelen taşkınla ilgili hasar tespit çalışmalarına yarın başlanacağını bildirdi.

        Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodla yağış uyarısı yaptığı, taşkınların görüldüğü Manavgat'ta incelemelerde bulundu.

        Manavgat Kaymakamlığı'nda "Afetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nın ardından açıklama yapan Vali Şahin, kente yönelik yoğun yağış uyarısı üzerine AFAD koordinasyonunda hazırlık yapıp, ekipleri konuşlandırdıklarını belirtti.

        Şahin, 2 bin 260 personelin yaklaşık 800 iş makinesi ve diğer ekipmanlarla görev aldığını ifade ederek, "Manavgat hariç diğer ilçelerimizde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Manavgat'ta kısa süre içinde 106 kilogramlık büyük yağış aldık. Özellikle Sarılar Mahallemiz bölgesinde yoğun yağışla beraber su basmaları ihbarları geldi. Toplam 500 civarında ihbar aldık. Bu ihbarların büyük bölümü iş yeri ve konut su basması şeklindeydi. Bunlara müdahale ettik, etmeye de devam ediyoruz." dedi.

        Tüm ekiplerin sahada çalıştığını vurgulayan Vali Şahin, şunları kaydetti:

        "Şükür, herhangi bir can kaybımız yok. Yağmur da etkisini azalttı. 2 yaralımız var. Dolaba ayağını vurmak suretiyle ayağı kırılan bir vatandaşımız var. Bir de teyzemizin hipotermi durumu var. Onun dışında yaralı da yok ancak çok sayıda hasar kaydı gözüküyor. Yarından itibaren zarar tespit çalışmalarına başlayacağız. Gece boyu su tahliyesine devam edecekler. Yarından itibaren gönüllülerimiz, jandarma ekiplerimizle evlerine su girmiş ve zarar görmüş, çamurla mücadele eden vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar. Bu konuda vatandaşlarımızın tüm taleplerini yerine getireceğiz. Acil ekonomik desteğe ihtiyacı olanlara Manavgat Kaymakamlığı'mız Sosyal Yardımlaşma Vakfından maddi yardımda bulunacak. Tahliyelerini yaptığımız vatandaşlarımızı başta uygulama otelimiz olmak üzere misafirhanelere yerleştiriyoruz."

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