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        Nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yapay zeka etkin rol üstlenecek

        AYŞE YILDIZ - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, mühendislerle yürüttükleri çalışmalarla nörolojik hastalıkların tanı ve erken tedavisi için yapay zeka üzerine bazı yazılım ve tasarımlar geliştirdiklerini belirterek, yapay zekanın hastalığın seyrinin belirlenmesinde de önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:24
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        Nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yapay zeka etkin rol üstlenecek
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        AYŞE YILDIZ - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, mühendislerle yürüttükleri çalışmalarla nörolojik hastalıkların tanı ve erken tedavisi için yapay zeka üzerine bazı yazılım ve tasarımlar geliştirdiklerini belirterek, yapay zekanın hastalığın seyrinin belirlenmesinde de önemli olduğunu söyledi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Terzi, sağlık kongresi için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, dünyanın konuştuğu makine öğrenimi veya yapay zeka konularına nörologlar olarak önem verdiklerini söyledi.

        Dernek olarak yapay zeka üzerine üç yıldır ciddi çalışma yürüttüklerini anlatan Terzi, yapay zekayı geliştirmede nörolojik hastalıkların tanısıyla ilgili MR bulguları, hastaların ses verileri, yürüme, ayakta durma, konuşma videolarının analizlerini kullandıklarını vurguladı.

        Terzi, doğru tanı ve erken tedavi için yapay zeka alanında mühendislerle çalıştıklarını belirterek, Parkinson, MS, Alzheimer başta olmak üzere tüm nörolojik hastalıkların bulgularını makineye tanıttıklarını ifade etti.

        - Yazılım ve tasarımlar geliştirildi

        Yapay zeka alanında şu ana kadar ürettikleri yazılımlar, geliştirdikleri tasarımların da olduğuna dikkati çeken Terzi, "Çok yol katettik. Hastalığın nasıl gideceğini önceden tespit etmek, erken evrede ilaç veya ilaç dışı tedavi yöntemlerini uygulamak istiyoruz. Amacımız, direkt tanı ve tedaviyi yapay zekanın değil, doktorun vermesi, doktora, sağlık çalışanına yardımcı olarak geliştiriyoruz." diye konuştu.

        Terzi, bu sene özellikle kurslarında, çalıştay ve kongrelerinde deneyimli yapay zeka alanında çalışmış nörobilimcilere, nörologlara ve mühendislere yer verdiklerini vurguladı.

        Yapay zeka konusunda temelden bilgilenmenin önemine işaret eden Terzi, şöyle konuştu:

        "Yapay zeka, hem tanı, tedavi ve karar vermede hem de hastalığın seyrinin belirlenmesinde oldukça önemli olacak. Yapay zekayı en iyi şekilde eğitmek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Onun için bu alanda önemli çalışmalar yapıyoruz çünkü gelecekte iyi eğitilmediği takdirde yanlış tedavi, yanlış uygulamalara gidebileceğini özellikle vurguluyoruz. O nedenle biz nörobilimciler, nörologlar olarak bu yıl olduğu gibi bundan sonra da yapay zekaya önem vereceğiz."

        - "Son karar verici olan yine nörologlar olacak"

        Yapay zeka alanında araştırma yapmak isteyen nörologları ve bununla ilgili çalışacak paydaşları bir araya getirmeye devam edeceklerini anlatan Terzi, "Baştan tedbir alınmadığında hem makine öğrenimi hem de yapay zeka daha farklı alanlara kayabiliyor, amacına ulaşmayabiliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı yapay zekayı önemsiyoruz, tüm bilimsel aktivitede de nörologlar olarak yapay zekaya yer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yapay zekayı şu an için direkt kullanamadıklarını bildiren Terzi, "Ama yapay zeka, tanıda, tedavi sürecinde ve hastalığın seyrini belirlemede bize bir yardımcı bir yöntem. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Yapay zekanın olabildiği kadar bize daha fazla yardımcı olmasını istiyoruz ama son karar verici olan yine nörologlar, yine doktorlar olacaktır." dedi.

        Prof. Dr. Terzi, dernek olarak makine kullanımı ve yapay zekanın öncelikleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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