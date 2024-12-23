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        Antalya'nın Kaş ilçesinde dağ keçileri görüntülendi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde dağ keçileri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:27
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde dağ keçileri görüntülendi
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde dağ keçileri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Dağda yürüyüş yapan Arif Bilecan, Çukurbağ Mahallesi Gedefe Tepesi'nde sürü halinde gezen dağ keçilerini gördü. Bir süre keçileri izleyen Bilecan, cep telefonunun kamerasıyla keçilerin görüntüsünü kaydetti.

        Görüntülerde bölgede dolaşan dağ keçilerin, ormanlık alana girerek gözden kayboldukları görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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