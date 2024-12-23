Antalya'nın Kaş ilçesinde dağ keçileri görüntülendi
Antalya'nın Kaş ilçesinde dağ keçileri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde dağ keçileri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dağda yürüyüş yapan Arif Bilecan, Çukurbağ Mahallesi Gedefe Tepesi'nde sürü halinde gezen dağ keçilerini gördü. Bir süre keçileri izleyen Bilecan, cep telefonunun kamerasıyla keçilerin görüntüsünü kaydetti.
Görüntülerde bölgede dolaşan dağ keçilerin, ormanlık alana girerek gözden kayboldukları görüldü.
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