Antalya'da turizmcilerin 2025 hedefi 18 milyon turist

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmi ve pazarları çeşitlendirmek için çalışma yaptıklarını belirterek, "2025'teki hedefimiz 18 milyonun üzerinde turisti Antalya'da ağırlamak." dedi.

Kavaloğlu, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin Antalya'daki üyeleriyle Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya geldi.

Bu yıl en fazla ana pazar olan Rusya'dan turist ağırladıklarını belirten Kavaloğlu, Rusya'yı Almanya ve İngiltere'ni takip ettiğini kaydetti.

Bu rakamın önemli bir başarı olduğunu dile getiren Kavaloğlu, "2025'teki hedefimiz 18 milyonun üzerinde turisti Antalya'da ağırlamak." dedi.

Turizmde 2024'ü değerlendiren Kavaloğlu, Antalya'da güzel bir yıl geçirdiklerini ve 17 milyon yabancı turistle yılı kapatacaklarını söyledi.

Kavaloğlu, Almanya ve İngiltere pazarlarında önemli bir artışın gerçekleştiğini, gelecek yıl da bu iki pazardan çift haneli bir büyüme beklediklerini bildirdi.

Polonya pazarında da yüz güldürecek nitelikte büyüme olduğunu anlatan Kavaloğlu, pazarı çeşitlendirme yönündeki çalışmalara gelecek yıl da devam edeceklerini ifade etti.

Kavaloğlu, kış sezonunda da turizmi beklenenin üzerinde hareketlendirmek istediklerini kaydederek şunları söyledi: