Finike Kaymakamı Çelik'ten mahalle ziyareti

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Turunçova Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

İlçeye atandığı günden bu yana sürekli olarak mahalleleri gezerek halkının taleplerini yerinde inceleyen Kaymakam Çelik, son olarak Turunçova Mahallesi'ni ziyaret etti.

Çelik, ziyaretinde yaptığı konuşmada, devletin temsilcileri olarak hizmet etmeye geldiklerini ifade ederek, "Devlet ile millet arasında köprü vazifesi görmekteyiz. Siz isteyeceksiniz devlet size destek olacak." diye konuştu.