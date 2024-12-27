Finike Kaymakamı Çelik'ten mahalle ziyareti
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Turunçova Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Turunçova Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.
İlçeye atandığı günden bu yana sürekli olarak mahalleleri gezerek halkının taleplerini yerinde inceleyen Kaymakam Çelik, son olarak Turunçova Mahallesi'ni ziyaret etti.
Çelik, ziyaretinde yaptığı konuşmada, devletin temsilcileri olarak hizmet etmeye geldiklerini ifade ederek, "Devlet ile millet arasında köprü vazifesi görmekteyiz. Siz isteyeceksiniz devlet size destek olacak." diye konuştu.
Turunçova'nın genel durumu hakkında vatandaşlardan bilgi alarak sorunlarını dinleyen Çelik, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.