Antalya'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

İddiaya göre, ilçede çiftçilik yapan Seyit Muhammet Talay (27) 25 Aralık'ta, Pınarlı Mahallesi'nde oturan ve önceden husumetli olduğu Ö.S'nin (57) evinin önünde yüksek sesle müzik dinlediği sırada ikili arasında tartışma çıktı.

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