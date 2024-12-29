Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 188 gram esrar, bir miktar sentetik uyarıcı, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 77 bin 600 lira ve 3 bin 85 avro ele geçirildi.