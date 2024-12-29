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        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:11
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        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 188 gram esrar, bir miktar sentetik uyarıcı, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 77 bin 600 lira ve 3 bin 85 avro ele geçirildi.

        Operasyonda C.S. ve Y.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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