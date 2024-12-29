Antalya Devlet Opera ve Balesi "Yeni Yıl Konseri" verecek

Zengin programıyla sanatseverleri, klasik ve modern eserlerin harmanlandığı bir yolculuğa çıkaracak konser, 7 yaş ve üzeri katılım sağlayacak sanatseverlerle buluşacak.

Konserde, Antalya DOB orkestrasını ünlü orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetecek, sopranolar Sevinç Bilgin, Sema Çavuşoğlu ve Işılay Meriç Karataş, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Burak Pektaş, bariton Ümit Burak Tekinay ve bas bariton Umut Tarık Akça sahne alacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 30 Aralık saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2025'e "Yeni Yıl Konseri" ile "merhaba" diyecek.

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