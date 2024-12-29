Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Yeni Yıl Konseri" verecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2025'e "Yeni Yıl Konseri" ile "merhaba" diyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Yeni Yıl Konseri" verecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2025'e "Yeni Yıl Konseri" ile "merhaba" diyecek.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 30 Aralık saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Konserde, Antalya DOB orkestrasını ünlü orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetecek, sopranolar Sevinç Bilgin, Sema Çavuşoğlu ve Işılay Meriç Karataş, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Burak Pektaş, bariton Ümit Burak Tekinay ve bas bariton Umut Tarık Akça sahne alacak.

        Başkemancılığını Sibel Aydın'ın üstleneceği konserde, sevilen opera ve operetlerden ünlü aryalar seslendirilecek.

        Zengin programıyla sanatseverleri, klasik ve modern eserlerin harmanlandığı bir yolculuğa çıkaracak konser, 7 yaş ve üzeri katılım sağlayacak sanatseverlerle buluşacak.

        Konser öncesi Antalya DOB Fuayesi'nde, moderatörlüğünü Ezgi Bağlan'ın üstlendiği "Fuaye Sohbetleri" gerçekleştirilecek.

        Sanatseverlerin sahne arkasına dair merak ettiklerini orkestra şefi Lorenzo Castriota, orkestra sanatçıları Ufuk Soygürbüz ve Pelin Baysal Ateşok'a sorma imkanı yakalayacağı ücretsiz etkinlik saat 19.00'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Antalya Ultra Maratonu, ikinci gün yarışlarıyla sona erdi
        Antalya Ultra Maratonu, ikinci gün yarışlarıyla sona erdi
        AGD Muratpaşa Temsilciliği "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzen...
        AGD Muratpaşa Temsilciliği "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzen...
        Falezlerden düşen otomobilin sürücüsü 4'üncü günde aranıyor
        Falezlerden düşen otomobilin sürücüsü 4'üncü günde aranıyor
        Yangına uykuda yakalananlar, 'siren' sesiyle uyandırıldı
        Yangına uykuda yakalananlar, 'siren' sesiyle uyandırıldı
        Evde yılbaşı sofrası maliyeti en az 1500 lira
        Evde yılbaşı sofrası maliyeti en az 1500 lira
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı