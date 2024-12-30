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        Alanya'da çakar tertibatlı aracın sürücüsüne 96 bin lira ceza kesildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çakar tertibatı bulunan pikabın sürücüsüne 96 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 17:52 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:13
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        Alanya'da çakar tertibatlı aracın sürücüsüne 96 bin lira ceza kesildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çakar tertibatı bulunan pikabın sürücüsüne 96 bin lira ceza uygulandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik uygulamasında çakar kullanan pikabı durdurdu.

        Çakar lambanın usulsüz olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 96 bin lira idari para cezası verdi.

        Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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