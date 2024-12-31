Antalya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi işletmeleri denetledi

Mevzuata uymayan işletmelere idari yaptırımlar ve gerekli cezalar uygulandığını aktaran Erkal, ekiplerin yılbaşı gecesinde de mesai saatlerine bağlı kalmaksızın, ilgili mevzuatlar kapsamında işletmeleri denetlemeye devam edeceğini kaydetti.

Erkal, yaptığı açıklamada, yıl boyunca 19 ilçede sürdürülen denetimlerin yıl başına yaklaşmasıyla daha da artırıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal'ın da katıldığı denetimlerde Konyaaltı ilçesindeki işletmeler kontrol edildi.

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