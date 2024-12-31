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        Antalya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi işletmeleri denetledi

        Antalya'da yılbaşı gecesi öncesi alkollü içecek hizmeti veren işletmelerde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:12 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:25
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        Antalya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi işletmeleri denetledi
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        Antalya'da yılbaşı gecesi öncesi alkollü içecek hizmeti veren işletmelerde denetim yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal'ın da katıldığı denetimlerde Konyaaltı ilçesindeki işletmeler kontrol edildi.

        Erkal, yaptığı açıklamada, yıl boyunca 19 ilçede sürdürülen denetimlerin yıl başına yaklaşmasıyla daha da artırıldığını bildirdi.

        Mevzuata uymayan işletmelere idari yaptırımlar ve gerekli cezalar uygulandığını aktaran Erkal, ekiplerin yılbaşı gecesinde de mesai saatlerine bağlı kalmaksızın, ilgili mevzuatlar kapsamında işletmeleri denetlemeye devam edeceğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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