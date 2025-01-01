Devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde, 14 yaşındaki S.K.'nin kullandığı, plakası belirlenemeyen traktör şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, devrilen traktörün altında kalan sürücü S.K. ile 8 yaşındaki kız kardeşi F.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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