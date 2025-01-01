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        Devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti

        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 22:57 Güncelleme: 01.01.2025 - 22:57
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        Devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde, 14 yaşındaki S.K.'nin kullandığı, plakası belirlenemeyen traktör şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, devrilen traktörün altında kalan sürücü S.K. ile 8 yaşındaki kız kardeşi F.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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