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        Kepez'de çocuklar için atölyeler düzenlendi

        Kepez Belediyesince Anadolu Oyuncak Müzesi'nde çocuklar için çeşitli atölye etkinlikleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:36
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        Kepez'de çocuklar için atölyeler düzenlendi
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        Kepez Belediyesince Anadolu Oyuncak Müzesi'nde çocuklar için çeşitli atölye etkinlikleri yapıldı.

        Etkinliklerle hem çocukların eğlenmeleri hem de el ve sosyal becerilerini geliştirmeleri amaçlıyor.

        Anadolu Oyuncak Müzesi Atölye Öğretmeni Zeynep Ortayol, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

        Çocukların gelişim döneminde yaratıcı ve sosyal becerilerini artırmak için çeşitli yöntemler kullanıldığını belirten Ortayol, "Bu yöntemlerden biri de çocuk atölyeleridir. Çocuk atölyeleri, çocuklara çeşitli aktiviteler sunarak onların yaratıcılığını ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlar." dedi.

        Etkinlikler, yarın ahşap kardan adam atölyesiyle devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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