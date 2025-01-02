Kepez'de çocuklar için atölyeler düzenlendi

Kepez Belediyesince Anadolu Oyuncak Müzesi'nde çocuklar için çeşitli atölye etkinlikleri yapıldı.

Etkinliklerle hem çocukların eğlenmeleri hem de el ve sosyal becerilerini geliştirmeleri amaçlıyor.

Anadolu Oyuncak Müzesi Atölye Öğretmeni Zeynep Ortayol, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine katkı sağladığını ifade etti.