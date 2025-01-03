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        GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

        Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:09 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:09
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        GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
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        Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, 4,5 büyüklüğündeki depremin ilçe merkezinde hissedildiğini söyledi.

        Depremle ilgili ekiplerin inceleme yaptığını aktaran Ürkmezer, "Şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Alanya Kalesi açıklarında olduğu için biraz fazla hissettik." dedi.

        Ürkmezer, tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Antalya Valiliğinden de depremle ilgili açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Depremi hisseden vatandaşlar panik yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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