Antalya'da kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı

1 Ocak gecesi otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü ve otomobil çarpışmış, serviste yolcu olarak bulunan İsmail Takdir Kirişçi'nin (35) durumu polise bildirmek istemesi üzerine zanlılar ile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Olay yerinde bıçaklanan Kirişçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gazi Bulvarı'nda meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada İsmail Takdir Kirişçi'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan F.S, M.D, M.A. ve H.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

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