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        Antalya'da kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 19:32 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:56
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        Antalya'da kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Gazi Bulvarı'nda meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada İsmail Takdir Kirişçi'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan F.S, M.D, M.A. ve H.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        1 Ocak gecesi otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü ve otomobil çarpışmış, serviste yolcu olarak bulunan İsmail Takdir Kirişçi'nin (35) durumu polise bildirmek istemesi üzerine zanlılar ile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Olay yerinde bıçaklanan Kirişçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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