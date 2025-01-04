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        Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:59
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        Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Varlık Mahallesi'nde 2 Ocak'ta gece 3 katlı binanın zemin katındaki spot dükkanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında Mete Durupınar hayatını kaybetti, Ahmet Özen ile Lokman Derya Yılmaz yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

        Gözaltına alınan Ufuk B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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