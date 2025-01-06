Ferdi Tayfur'un adı, Antalya'da parkta yaşatılacak

Kepez Belediye Meclisi, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta 79 yaşında vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un adının, ilçedeki bir parka verilmesini kararlaştırdı.

Kepez Belediyesinin 2025 yılı ocak ayı meclis toplantısında, 4 gün önce hayatını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Tayfur'un adının, Duacı Mahallesi'ndeki parka verilmesi önergesi de görüşüldü. Gündem maddesi, belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Bunun üzerine konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Usta sanatçının adı, belediye meclisi olarak ilk kez Kepez'de bir parka verildi. Hayırlı olsun. Kepez Belediye Meclisi'ne bu anlamlı kararı için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.