Muratpaşa Belediyesince Girne'ye fidan desteği verildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi'nin kent genelinde yeşil alanları artırmak amacıyla başlattığı fidan dağıtım kampanyası kapsamında 400 turunç, 300 kamkat fidanı yavru vatana gönderildi.

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