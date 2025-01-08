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        Muratpaşa Belediyesince Girne'ye fidan desteği verildi

        Muratpaşa Belediyesi, bitki üretim tesislerinde yetiştirdiği turunç ve kamkat fidanlarını kardeş kenti Girne'ye gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:36
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        Muratpaşa Belediyesince Girne'ye fidan desteği verildi
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        Muratpaşa Belediyesi, bitki üretim tesislerinde yetiştirdiği turunç ve kamkat fidanlarını kardeş kenti Girne'ye gönderdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi'nin kent genelinde yeşil alanları artırmak amacıyla başlattığı fidan dağıtım kampanyası kapsamında 400 turunç, 300 kamkat fidanı yavru vatana gönderildi.

        Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Muratpaşa'dan gelen fidanların ücretsiz olarak kent sakinlerine dağıtılacağını bildirdi.

        Fidan temin etmek isteyen Girnelilerin belediyeye başvurmaları gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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