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        "Karanlıkta ekrana bakmak miyop olma riskini arttırıyor" uyarısı

        Türk Oftalmoloji Derneği Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Üyesi Vildan Koçer Öztürk, "Gece karanlıkta telefona bakan çocuklarda miyop riski çok daha fazla." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:21
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        "Karanlıkta ekrana bakmak miyop olma riskini arttırıyor" uyarısı
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        Türk Oftalmoloji Derneği Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Üyesi Vildan Koçer Öztürk, "Gece karanlıkta telefona bakan çocuklarda miyop riski çok daha fazla." dedi.

        Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, sağlık kongresi için geldiği Antalya'da, AA muhabirine uzağı iyi görememe sorunu olan miyobun önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi.

        Özellikle Kovid-19 salgını sonrası eve kapanmaların ardından çocuklarda miyobun arttığını vurgulayan Öztürk, 2050'de dünya nüfusunun yarısının miyop olmasının tahmin edildiğini ifade etti.

        Öztürk, miyobun çocukluk çağında başladığını belirterek, "Çocuğun gelişimi sırasında göz büyürken, gözün ön-arka aksı gerektiğinden fazla uzarsa miyop oluşur. Çocukluk çağında önlemlerimizi almak durumundayız. Günümüzde önemli bir sorun." diye konuştu.

        Bilgisayar, tablet gibi dijital ekranlarla yakın çalışmanın miyobu önemli ölçüde artırdığını anlatan Öztürk, ekranların el dirsek boyutunda tutulmasını, göze yaklaştırılmamasını ve bol ışıklı ortamda çalışılmasını önerdi.

        - Ekrana bakarken ortamın ışıklı olmasına özen gösterin

        Göz hastalıklarından korunmada ortam ışığının önemli olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Ekran ışığının parlaklığının azaltılması ve ekran karşısında çalışanların yarım saatte bir beş dakika ara vermesi gerekiyor. Gece karanlıkta telefona bakan çocuklarda miyop riski çok daha fazla." dedi.

        Miyop tedavi edilmezse ve numarası arttıkça glokom, sarı nokta, katarakt problemlerini beraberinde getirdiği uyarısında bulunan Öztürk, şöyle devam etti:

        "Derecesi yükseldikçe kalıcı görme hasarı yapma riski var. Yüksek numaralı miyop olanlarda bu hastalıklar daha sık görülüyor. Miyopiden korunmak için davranış değişikliklerini öneriyoruz. Gündüz iki saat gün ışığında bulunmak gerekiyor. Gün ışığı olması yeterli, güneş olması gerekmiyor. Doğal ışık retinaya geldiğinde beyin fonksiyonları üzerinden gözün büyümesini kontrol edebiliyor. Ayrıca doğal ortamda bulunulduğunda yakın ekran aktivitesini de kısıtlamış oluyoruz. Çin'de çok fazla miyop olduğu için cam sınıflar gibi pilot çalışmalar yapıldı ve bunun olumlu etkisi de görüldü."

        Miyop olduğunda ilerlemesini durdurmak için damla tedavilerini de uyguladıklarını belirten Öztürk, retinanın daha doğru ışık almasını sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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