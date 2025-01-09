Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Egemen Ceylan (17) yönetimindeki 07 BUV 076 plakalı motosiklet, Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda Abdülkerim B'nin kullandığı 07 BBF 420 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan motosiklet sürücüsü Ceylan ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.