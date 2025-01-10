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        Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının anısına anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:12
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        Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anıldı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının anısına anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Garnizon Komutanı Hava Piyade Yüzbaşı Hasan Mumcu, Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları tarafından 9 Ocak 1917'de Kaş açıklarında demirleyen İngilizlerin uçak gemisinin batırıldığını anımsattı.

        Aker'in bu başarısının Türk milletinin azim ve kararlığının en güzel örneklerinden biri olduğunu aktaran Mumcu, Aker'in azmi, kararlılığı ve cesaretiyle gelecek nesillere ışık tuttuğunu ifade etti.

        Konuşmanın ardından "Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in hayatı" konulu belgesel gösterildi. Etkinlikte öğrenciler tarafından şiir okundu, müzik dinletisi sunuldu.

        Şiir, resim, kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Etkinliğe Demre Kaymakamı ve Kaş Kaymakam vekili Emin Bağlı, askeri erkan, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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