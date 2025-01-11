Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri bir araya geldi

Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, ekonomik işbirliğini değerlendirmek amacıyla toplantıda buluştu.

Platformun ocak ayı toplantısı, kent merkezindeki bir otelde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Platform Başkanı Halil Güvenbaş, kent ekonomisine katkıda bulunmak, üyeler arasında işbirliğini, dayanışmayı artırmak amacıyla her ay bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantılarda iş insanlarına katkı sunacak katılımcıları davet ederek, fikir alışverişi yaptıklarını anlatan Güvenbaş, "Platformda hemen hemen her sektörde iş insanı bulunuyor. Yaptığımız toplantılarda karşılıklı fikirlerimizi, projelerimizi paylaşıyoruz. Yaşanan sorunlara karşı da çözüm önerileri üzerinde çalışıyoruz. Verimli bir etkinlik oluyor." dedi.

Platformun bu ayki konuğu Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan oldu.

Kotan, Konyaaltı'nın sosyal ve ekonomik kalkınması için iş dünyasıyla birlikte yürütülebilecekleri projeleri anlattı ve ilçede hayata geçirecekleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.