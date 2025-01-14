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        Finike Kaymakamı Çelik, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçedeki şehit yakınları ve gazilere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:48
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        Finike Kaymakamı Çelik, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti
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        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçedeki şehit yakınları ve gazilere ziyarette bulundu.

        Kaymakam Çelik, şehit Adem Ovar'ın ailesini, Kore Gazisi İbrahim Kaşlı ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Eskin'i ziyaret etti.

        Şehit ailesi ve gazilerle sohbet eden Çelik, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin haklarının asla ödenmeyeceğini belirten Çelik, devletin tüm imkanlarıyla şehitlerin emaneti olan ailelerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

        Kaymakam Çelik'e ziyaretlerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gonca Çetiner, Turunçova Jandarma Karakol Komutanı Yunus Emre Sapmaz, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Öner ve Turunçova Mahalle Muhtarı Ömer Fırtına eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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