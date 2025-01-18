Antalya'da yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.
Kızıltoprak Mahallesi 968 Sokak'ta bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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