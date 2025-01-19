Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Bazı sporseverlerin kürek sörfü (sup) yapması ve deniz paraşütüyle uçması da renkli görüntüler oluşturdu.

Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi plajlarda güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

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