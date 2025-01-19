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        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:18
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        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
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        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

        Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece, nem oranının yüzde 42 ölçüldüğü kentte güneşli hava hakim oldu.

        Güzel havayı fırsat bilenler hafta sonunu, Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde zaman geçirerek değerlendirdi.

        Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi plajlarda güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

        Bazı sporseverlerin kürek sörfü (sup) yapması ve deniz paraşütüyle uçması da renkli görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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