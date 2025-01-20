Antalya'da geçen yıl envanterlik 886 tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı

ZEHRA TEKECİ - Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antalya'da, 2024'te yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi eserlerden 886'sı envantere kazandırıldı.

Her yıl dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan kent; doğal güzellikleri ve kaliteli tesislerinin yanı sıra tarihi dokusuyla kültür turizminde de önde gelen destinasyonlar arasında yer alıyor.

Geçmişte ev sahipliği yaptığı medeniyetler dolayısıyla zengin bir tarihi varlığa sahip bölgede, kültürel mirasın ortaya çıkarılması, korunması ve onarımlarına yönelik kapsamlı arkeolojik çalışmalar yürütülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Türk ve yabancı bilim heyetleri ile müze müdürlüklerince sürdürülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserler, müzelerin envanterine kaydediliyor.

- 2024'te 28 alanda arkeolojik çalışma yürütüldü

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, 2024'ün Antalya'daki arkeolojik çalışmalar bakımında verimli geçtiğini söyledi.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında önemli çalışmalar yapıldığını belirten Zoroğlu, Side, Syedra, Sillyon, Olimpos ve Phaselis başta olmak üzere çok sayıda antik kentte yoğun kazı, restorasyon, bakım, onarım ve düzenleme yapıldığını kaydetti.

Geçen yıl 28 noktada çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Zoroğlu, "Bakanlığımızın tarihte görülmemiş destekleriyle 3'ü su altı, 25'i Cumhurbaşkanlığı Kararlı 28 alanda çalışma yürüttük. Kazılar, restorasyonlar ve aynı zamanda bu alanların tanıtımıyla ilgili Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Valiliğimizle çalışmalar yaptık." dedi.

Zoroğlu, Antalya'yı sürdürülebilir turizmin de başkenti yapmak istediklerini dile getirerek, "2024'te sadece arkeolojik alanlarda yaptığımız kazılar için Bakanlığımızca 500 milyon liralık bir ödenek aktarıldı. Bu da katmanlı bir rekor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Nitelikli ve kıymetli eserler ortaya çıkarıldı"