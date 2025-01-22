Antalya'da son bir haftada yakalanan 1637 şüpheliden 212'si tutuklandı

Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada yakalanan 1637 şüpheliden 212'sinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında son bir haftada yakalanan 1637 şüpheliden 212'si tutuklandı.

Ayrıca 866 geçici konaklama yeri ile 75 kiralık araç firması kontrol edilirken 8 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Kabahatler Kanunu kapsamında 235 kişiye, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 62 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda, 59 silah, bin 633 fişek, 3 kesici alet ve 20 bin lira ele geçirildi.