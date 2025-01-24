Sebze ihracatında Türkiye'nin lideri Antalya

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye genelinde 2024'te yapılan yaklaşık 980 milyon dolarlık sebze ihracatının 441 milyon 318 bin doları Antalya'dan gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl Türkiye'den yurt dışına 979 milyon 876 bin dolarlık sebze satışı gerçekleştirildi. Bu rakamın yüzde 45'i örtü altı tarımda lider konumundaki Antalya'dan yapıldı. Sera ve tarlalarda 12 ay boyunca üretimin yapıldığı kent, sebze ihracatında 441 milyon 318 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

Antalya'yı 164 milyon 77 bin dolarla Hatay, 106 milyon 117 bin dolarla Mersin ve 43 milyon 49 bin dolarla İzmir takip etti.

- En fazla domates, biber ve salatalık ihraç edildi

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgenin sebze üretiminde ve ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Sadece Antalya'nın sebze ihracatında ülkenin yüzde 45'ini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldığını belirten Çavuşoğlu, iç pazar talebinin karşılanmasının ardından artan ürünleri yurt dışına gönderdiklerini dile getirdi.

Sebzede en önemli ihracat ürünlerinin domates, biber ve salatalık olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Domates ihracatında yüzde 43 ile bölge olarak önemli bir paya sahibiz. Biberde açık ara öndeyiz, bölgemizden gerçekleştirdiğimiz ihracat Türkiye ihracatının yüzde 70'ini oluşturuyor. Salatalık ve çeşitlerinde ise yüzde 40'ın üzerinde bir ihracatımız var." dedi.

Domateste geçen yıl en fazla Ukrayna'ya ürün gönderdiklerini aktaran Çavuşoğlu, bu ülkeye 41 milyon 655 bin dolarlık ihracat yaptıklarını kaydetti.

Ukrayna'yı ise 35 milyon 133 bin dolarla Bulgaristan'ın, 30 milyon 596 bin dolarla da Romanya'nın takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, Rusya ve Moldavya'nın da ilk 5'te yer aldığını bildirdi.

Biberde ise en önemli pazarın Almaya olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Almanya'ya geçen yıl 58 milyon 459 bin dolarlık biber ihraç ettik. Bir önceki yıla göre yüzde 14,4'lük bir artış gerçekleştirdik. Almanya'nın dışında Hollanda, Birleşik Krallık, Romanya da önemli pazarlarımız." diye konuştu.